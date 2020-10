Cile, proteste contro il governo e chiese assaltate (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 18 ottobre ha avuto luogo una manifestazione popolare ampiamente partecipata per le strade di Santiago del Cile. L’obiettivo dei dimostranti era la celebrazione del primo anniversario del movimento di protesta antigovernativo che dall’anno scorso sta combattendo contro la corruzione, la mala-politica e i rimasugli dell’ordine pinochetiano nel sistema istituzionale. Ad un certo punto della … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 18 ottobre ha avuto luogo una manifestazione popolare ampiamente partecipata per le strade di Santiago del. L’obiettivo dei dimostranti era la celebrazione del primo anniversario del movimento di protesta antigovernativo che dall’anno scorso sta combattendola corruzione, la mala-politica e i rimasugli dell’ordine pinochetiano nel sistema istituzionale. Ad un certo punto della … InsideOver.

amnestyitalia : #Cile: attraverso ordini taciti od omissioni volute, chi aveva responsabilità di comando ha incoraggiato gravi viol… - sadape54 : Cile, migliaia in piazza per l'anniversario dell'inizio delle proteste: - italmud : RT @AleteiaIT: Due chiese incendiate durante le proteste in #Cile - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Due chiese incendiate durante le proteste in #Cile - AleteiaIT : Due chiese incendiate durante le proteste in #Cile -