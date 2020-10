Cavarzerani: i richiedenti asilo all’interno non potranno uscire fino al 29 ottobre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A seguito dell’esito dei tamponi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione sui richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani e della registrazione di un nuovo caso di positività al Coronavirus, nonchè del perdurare della positività di altri tre casi già noti, è prorogato alla data 29 ottobre il divieto di ingresso e uscita dalla struttura. Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A seguito dell’esito dei tamponi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione suiattualmente ospitati presso l’ex Casermae della registrazione di un nuovo caso di positività al Coronavirus, nonchè del perdurare della positività di altri tre casi già noti, è prorogato alla data 29il divieto di ingresso e uscita dalla struttura.

68Ocram : RT @TgrRaiFVG: Il Centro di prima accoglienza per richiedenti asilo di Udine, l'ex Caserma Cavarzerani, resta zona rossa. Oggi, alla scaden… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Il Centro di prima accoglienza per richiedenti asilo di Udine, l'ex Caserma Cavarzerani, resta zona rossa. Oggi, alla scaden… - TgrRaiFVG : Il Centro di prima accoglienza per richiedenti asilo di Udine, l'ex Caserma Cavarzerani, resta zona rossa. Oggi, al… - zazoomblog : Cavarzerani: i richiedenti asilo all’interno non potranno uscire fino al 29 ottobre - #Cavarzerani: #richiedenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavarzerani richiedenti Cavarzerani: i richiedenti asilo all'interno non potranno uscire fino al 29 ottobre Udine20 2020 Cavarzerani: i richiedenti asilo all'interno non potranno uscire fino al 29 ottobre

A seguito dell'esito dei tamponi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione sui richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex Caserma Cavarzerani e della registrazione di un nuovo caso di positiv ...

All'ex Cavarzerani zona rossa prolungata al 29 ottobre

Per i 197 richiedenti asilo della ex Cavarzerani è ancora quarantena. Ieri il sindaco Pietro Fontanini ha firmato la nuova proroga dello stato di isolamento della struttura fino al 29 ottobre.

A seguito dell'esito dei tamponi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione sui richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex Caserma Cavarzerani e della registrazione di un nuovo caso di positiv ...Per i 197 richiedenti asilo della ex Cavarzerani è ancora quarantena. Ieri il sindaco Pietro Fontanini ha firmato la nuova proroga dello stato di isolamento della struttura fino al 29 ottobre.