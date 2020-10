Balan Wonderworld | il platformer torna a mostrarsi in un nuovo magnetico trailer

(Di martedì 20 ottobre 2020), ildei creatori di Sonic, si mostra in un. Lasciatevi trasportare in un regno di magiaè un prossimo3D di TheCompany e Square Enix. Il titolo, che è stato sviluppato da alcuni membri del team dietro i giochi originali di Sonic The Hedgehog tra cui Yuji Naka e Naoto Oshima, uscirà il 26 marzo 2021. Il titolo si è mostrato a sorpresa per la prima volta nel corso del pre-show dell’Xbox Games Showcase a marzo e da allora è apparso anche durante una presentazione del Nintendo Direct. Sebbene i dettagli sul gioco siano stati finora piuttosto scarsi, Square Enix ha rivelato che ci saranno un totale ...

Balan Wonderworld, il nuovo platformer dei creatori di Sonic, si mostra in un nuovo trailer. Lasciatevi trasportare in un regno di magia.Square ha alcuni grandi titoli in programma. Final Fantasy 16 recentemente annunciato, così come alcune ulteriori produzioni, come Balan Wonderworld. Il tempo e gli affari vanno avanti, ovviamente, ma ...