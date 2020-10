Andrea Zelletta nei guai, l’ex corteggiatrice fa una rivelazione choc (Di martedì 20 ottobre 2020) Andrea Zelletta nei guai, a poche ore dal suo incontro con la fidanzata Natalia arriva una rivelazione che potrebbe mettere tutto in discussione. Foto da Instagram: @iamAndreaZellettaProprio ieri, nella puntata del Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha incontrato dopo tante settimane la sua fidanzata Natalia Paragoni a cui ha dedicato parole d’amore dolcissime tra le lacrime per il non potersi abbracciare. Oggi però l’incantesimo potrebbe spezzarsi per delle rivelazioni fatte proprio da un ex corteggiatrice e anticipate dal padrone di casa del reality di Canale Cinque, Alfonso Signorini che stanno facendo il guro del web. Prima di scoprire di cosa si tratta, proprio ieri il giovane si è salvato dall’eliminazione, ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020)nei, a poche ore dal suo incontro con la fidanzata Natalia arriva unache potrebbe mettere tutto in discussione. Foto da Instagram: @iamProprio ieri, nella puntata del Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha incontrato dopo tante settimane la sua fidanzata Natalia Paragoni a cui ha dedicato parole d’amore dolcissime tra le lacrime per il non potersi abbracciare. Oggi però l’incantesimo potrebbe spezzarsi per delle rivelazioni fatte proprio da un exe anticipate dal padrone di casa del reality di Canale Cinque, Alfonso Signorini che stanno facendo il guro del web. Prima di scoprire di cosa si tratta, proprio ieri il giovane si è salvato dall’eliminazione, ...

trash_italiano : #GFVIP Le sentite già le urla? Ex corteggiatrice fa una rivelazione choc su Andrea Zelletta: 'stava con Natalia, ma… - orangeroomhater : Per me del cast attuale durerà fino alle ultime puntate: -Andrea Zelletta -Guenda Goria -Adua Cannavò -Max Morra… - robstenssmile : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - voilaloves : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - bimbeditommaso : ??RIVELAZIONE CHOC: FORSE ANDREA ZELLETTA NON È UN COMODINO?? #gfvip -