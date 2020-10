Alberto prende la decisione finale | Speranza abbandonata a Temptation Island

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il falò diè andato avanti, con undavvero inaspettato. Laè stata presa da lui.sono arrivati al falò di confronto. Un momento di grande tensione, soprattutto per via del tradimento di lui con la single Nunzia e della rabbia della ragazza, che è rimasta … L'articololaproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Pagelle Lazio-Borussia Dortmund 1-0 LIVE voti Champions League 2020-2021: Luis Alberto si prende in mano il centroc… - baekhylovesme : puntata ricca di colpi di scena: speranza che prende a calci in culo alberto #TEMPTATIONISLAND - UPAS_Rai : Clara prende bene l'atteggiamento di Alberto #upaslive - decemvber16 : Che bravo Alberto che prende Bea a ballare #uominiedonne - alessandrocell1 : RT @ERCGIL: Alberto Monti è il nuovo presidente dell’Assemblea generale e del Comitato direttivo della CGIL ER. Prende il posto di Antonell… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto prende

MeteoWeek

Speranza e Alberto sono arrivati al falò di confronto finale. Un momento di grande tensione, soprattutto per via del tradimento di lui con la single Nunzia e della rabbia della ragazza, che è rimasta ...36': Luis Alberto dalla bandierina calcia verso la porta ... 21': Prima occasione per il Dortmund. Guerriero prende alla sprovvista la retroguardia biancocelste, e con un 'uno-due' arriva davanti a ...