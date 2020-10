Vale, pranzo indigesto: "Ora è dura" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rossi, costretto a casa, vede in tv la vittoria di Rins e il primato di Mir: "Sto meglio, ma è una bella bega..." Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rossi, costretto a casa, vede in tv la vittoria di Rins e il primato di Mir: "Sto meglio, ma; una bella bega..."

solo_Vale_ : Bellissima domenica di sole. Cielo azzurro e quell'aria fresca che ti fa venir voglia di uscire a fare quelle lungh… - solo_Vale_ : RT @essenzialemente: Saranno sexy i pettorali o gli addominali scolpiti e i selfie di corpi sudati in palestra. Ma un uomo che ti porta la… - bombadur : @AlbertHofman72 Ahahah, dicono che da ieri è iniziata la presa da parte dei militari dei palazzi romani in centro..… - gianluto : ho deciso di tornare in Italia nei prossimi giorni, un lockdown vale l’altro. Almeno mangeró come si deve, sono stu… - emanostradamus2 : @7mber @Renzoseccia @ultimenotizie @robersperanza Sì ma questo vale se i ristoranti e i bar di cui si parla sono qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vale pranzo Vale, pranzo indigesto: "Ora è dura" Quotidiano.net Vale, pranzo indigesto: "Ora è dura"

di Marco Galvani L’aveva detto, Vale. Dopo un piatto di pasta a pranzo prima di piazzarsi sul divano di casa a vedere la gara: "Attenti a Suzuki e Honda". Profetico. Ad Aragon vince Alex Rins, primo ...

Bologna Sassuolo 3-4, incubo rossoblù all'ora di pranzo

Bologna,18 ottobre 2020 – Incubo rossoblù all’ora di pranzo: nel lunch—match domenicale che vale la quarta giornata di campionato, il Bologna si lascia sfuggire dalle mani una vittoria che, a 30 minut ...

di Marco Galvani L’aveva detto, Vale. Dopo un piatto di pasta a pranzo prima di piazzarsi sul divano di casa a vedere la gara: "Attenti a Suzuki e Honda". Profetico. Ad Aragon vince Alex Rins, primo ...Bologna,18 ottobre 2020 – Incubo rossoblù all’ora di pranzo: nel lunch—match domenicale che vale la quarta giornata di campionato, il Bologna si lascia sfuggire dalle mani una vittoria che, a 30 minut ...