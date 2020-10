“Tu di pesci te ne intendi”. La battutaccia di Gemma Galgani e scoppia il caos in studio. “Fuori da Uomini e Donne” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sta per succedere di tutto a Uomini e Donne, anzi, sono già capitate visto che si tratta di registrazioni che si sono svolte lungo le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre. Neanche a dirlo le protagoniste assolute sono state Gemma Galgani e Tina Cipollari, le quali si sono azzuffate pesantemente. A riportare le anticipazioni di quel che si vedrà nel programma nei prossimi giorni è il portale Il Vicolo delle News, che parla di una furibonda lite che potrebbe condurre a risvolti decisamente inaspettati. Pare infatti che stavolta la misura del bisticcio sia andata ben oltre la ‘normalità’ a cui hanno abituato Gemma e Tina, tanto che la dama torinese ha lasciato lo studio e non si sa se e quando ritornerà. Tutto è partito dopo la scintilla causata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sta per succedere di tutto ae Donne, anzi, sono già capitate visto che si tratta di registrazioni che si sono svolte lungo le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre. Neanche a dirlo le protagoniste assolute sono statee Tina Cipollari, le quali si sono azzuffate pesantemente. A riportare le anticipazioni di quel che si vedrà nel programma nei prossimi giorni è il portale Il Vicolo delle News, che parla di una furibonda lite che potrebbe condurre a risvolti decisamente inaspettati. Pare infatti che stavolta la misura del bisticcio sia andata ben oltre la ‘normalità’ a cui hanno abituatoe Tina, tanto che la dama torinese ha lasciato loe non si sa se e quando ritornerà. Tutto è partito dopo la scintilla causata ...

