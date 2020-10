Sul caso Marta Russo troppi errori e pregiudizi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ho appreso molto dall’ascolto di “Polvere”, la serie audio di Chiara Lalli e Cecilia Sala dedicata al, pubblicata qualche settimana fa su HuffPost. Le otto puntate dell’inchiesta consentono di farsi un’idea molto precisa tanto su come la giustizia sia stata amministrata, quanto sul clima generale di contorno.Ho appreso di indagini che scartano piste più promettenti e credibili per concentrarsi su un luogo preciso, l’aula 6 dell’Istituto di Filosofia del diritto de “La Sapienza”, che ha il pregio di essere frequentata da persone facilmente identificabili. Ho appreso come l’individuazione di questo luogo, quale presunta sede da cui sarebbe partito lo sparo, sia stata effettuata sulla base di una perizia rivelatasi sbagliata, a detta anche dei periti dei ...