Ruby Ter | accolto legittimo impedimento per motivi salute Berlusconi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - Il tribunale di Milano hala richiesta della difesa di Silvio, tra gli imputati per il casoter , di rinvio del processo per...

Ultime Notizie dalla rete : Ruby Ter

Adnkronos

Milano, 19 ott 12:00 - (Agenzia Nova) - - Ruby Ter: rinviata a 16/11 udienza per legittimo impedimento Berlusconi - È stato rinviato al prossimo 16 novembre il processo Ruby ter... (Rem) ...Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi, tra gli imputati per il caso Ruby ter, di rinvio del processo per legittimo impedimento dovuto a motivi ...