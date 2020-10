Ratificato il record del mondo femminile alla Prague 21 1 - Ready to restart

(Di lunedì 19 ottobre 2020) PRAGA - Sabato andrà in scena in Polonia ai Campionati Mondiali di Mezza Maratona di atletica leggera la sfida tra Sifan Hassan e Peres Jepchirchir . Le due campionesse hanno ottenuto in questi giorni ...

AzzurroTime : Ready to restart: ratificato il record del mondo femminile - -

Ultime Notizie dalla rete : Ratificato record

Corriere dello Sport

PRAGA - Sabato andrà in scena in Polonia ai Campionati Mondiali di Mezza Maratona di atletica leggera la sfida tra Sifan Hassan e Peres Jepchirchir. Le due campionesse hanno ottenuto in questi giorni ...Anche se il Parlamento europeo e il Consiglio dovessero mettere fine agli scontri e raggiungessero in tempi record un accordo ... Non solo il via libera del Consiglio, ma anche la ratifica nei 27 ...