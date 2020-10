Previsioni Meteo, non solo sole e caldo questa settimana: anche piogge localizzate. I dettagli (Di lunedì 19 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Benchè questa in corso si prospetti una settimana in prevalenza anticiclonica, come già ampiamente illustrato in altre sedi, essa non sarà all’insegna del sole, del caldo e del bel tempo ovunque. Ci saranno aree, limitate, che di sole ne vedranno poco, piuttosto, invece, saranno interessate da una persistente nuvolosità e anche da piogge, in qualche caso insistenti e di buona consistenza. Sarà il caso, soprattutto, della Liguria centrale, più specificamente tra il Savonese e il Genovese, settore che, già da domani, ma di più da mercoledì 21, vedrà una copertura nuvolosa via via più compatta e precipitazionj, dapprima deboli ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Benchèin corso si prospetti unain prevalenza anticiclonica, come già ampiamente illustrato in altre sedi, essa non sarà all’insegna del, dele del bel tempo ovunque. Ci saranno aree, limitate, che dine vedranno poco, piuttosto, invece, saranno interessate da una persistente nuvolosità eda, in qualche caso insistenti e di buona consistenza. Sarà il caso, soprattutto, della Liguria centrale, più specificamente tra il Savonese e il Genovese, settore che, già da domani, ma di più da mercoledì 21, vedrà una copertura nuvolosa via via più compatta e precipitazionj, dapprima deboli ...

