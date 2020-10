Pesaro, l’Arcidiocesi investe in Liechtenstein e perde tutto: spariti più di 600 mila euro (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Arcidiocesi di Pesaro ha investito oltre 600 mila in Liechtenstein. Persi tutti i soldi. Non è decisamente un periodo sereno, quello che sta attraversando la Chiesa. Ai grandi scandali finanziari, che nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione della stampa internazionale – oltre che dei magistrati – oggi si aggiunge anche una notizia sicuramente minore, ma … L'articolo Pesaro, l’Arcidiocesi investe in Liechtenstein e perde tutto: spariti più di 600 mila euro proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Arcidiocesi diha investito oltre 600in. Persi tutti i soldi. Non è decisamente un periodo sereno, quello che sta attraversando la Chiesa. Ai grandi scandali finanziari, che nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione della stampa internazionale – oltre che dei magistrati – oggi si aggiunge anche una notizia sicuramente minore, ma … L'articolo, l’Arcidiocesiinpiù di 600proviene da leggilo.org.

Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: L’ARCIDIOCESI DI PESARO HA INVESTITO 616MILA € IN POLIZZE VITA CHE POI NON SONO MAI TORNATI INDIETR - cleghio : RT @_DAGOSPIA_: L’ARCIDIOCESI DI PESARO HA INVESTITO 616MILA € IN POLIZZE VITA CHE POI NON SONO MAI TORNATI INDIETR - Renato47Rm : RT @_DAGOSPIA_: L’ARCIDIOCESI DI PESARO HA INVESTITO 616MILA € IN POLIZZE VITA CHE POI NON SONO MAI TORNATI INDIETR - gieffeci71 : RT @_DAGOSPIA_: L’ARCIDIOCESI DI PESARO HA INVESTITO 616MILA € IN POLIZZE VITA CHE POI NON SONO MAI TORNATI INDIETR - Scacciavillani : RT @_DAGOSPIA_: L’ARCIDIOCESI DI PESARO HA INVESTITO 616MILA € IN POLIZZE VITA CHE POI NON SONO MAI TORNATI INDIETR -