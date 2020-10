Nuovo Dpcm, il presidente Anci: “Chiusura alle 21 da parte dei comuni? Inaccettabile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro ha definito inaccettabile la scelta del Governo, nel Nuovo Dpcm, di lasciare ai sindaci dei comuni la responsabilità di chiudere le piazze affollate dopo le 21. Nella serata di ieri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure volte a limitare la diffusione del coronavirus in Italia. … L'articolo Nuovo Dpcm, il presidente Anci: “Chiusura alle 21 da parte dei comuni? Inaccettabile” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildell’, Antonio Decaro ha definito inaccettabile la scelta del Governo, nel, di lasciare ai sindaci deila responsabilità di chiudere le piazze affollate dopo le 21. Nella serata di ieri, ildel Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure volte a limitare la diffusione del coronavirus in Italia. … L'articolo, il: “Chiusura21 dadei? Inaccettabile” proviene da YesLife.it.

