No, l’arbitro Fourneau non è stato declassato dopo aver diretto Crotone-Juventus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ed è subito complotto. L’Italia è il Paese della caccia alle streghe che parte, molto spesso, senza conoscere i regolamenti. E quando si parla di sport l’enfatizzazione è ancora maggiore. dopo l’arbitraggio del giovane direttore di gara Francesco Fourneau in Crotone-Juventus, sui social è partita la sua ‘beatificazione’ per aver, nell’ordine: dato un calcio di rigore contro i bianconeri, espulso un calciatore juventino (Federico Chiesa, per un intervento pericoloso sulla gamba di Luca Cigarini) e annullato un gol ad Alvaro Morata. Tre eventi, coadiuvati dall’aiuto del Var, che hanno portato al risultato finale di pareggio (1-1) dei Campioni d’Italia contro i calabresi. LEGGI ANCHE > Cosa cambia ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ed è subito complotto. L’Italia è il Paese della caccia alle streghe che parte, molto spesso, senza conoscere i regolamenti. E quando si parla di sport l’enfatizzazione è ancora maggiore.l’arbitraggio del giovanere di gara Francescoin, sui social è partita la sua ‘beatificazione’ per, nell’ordine: dato un calcio di rigore contro i bianconeri, espulso un calciatore juventino (Federico Chiesa, per un intervento pericoloso sulla gamba di Luca Cigarini) e annullato un gol ad Alvaro Morata. Tre eventi, coadiuvati dall’aiuto del Var, che hanno portato al risultato finale di pareggio (1-1) dei Campioni d’Italia contro i calabresi. LEGGI ANCHE > Cosa cambia ...

ZZiliani : La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a… - ZZiliani : Ci dev’essere un errore. Rigore per il Crotone. Dopo 10 minuti. Per fallo di Bonucci. E Bonucci ammonito. L’arbitro… - ZZiliani : COMUNICATO. L’AIA rende noto che la designazione di #Fourneau come quarto uomo per il match Reggina-Cosenza fa part… - DiVsio : RT @FBiasin: #Fourneau è l'unico arbitro impiegato nell'ultimo turno di #serieA a fare qualcosa nel turno infrasettimanale di #serieB. Ev… - mauriziomeland2 : RT @FBiasin: #Fourneau è l'unico arbitro impiegato nell'ultimo turno di #serieA a fare qualcosa nel turno infrasettimanale di #serieB. Ev… -

Ultime Notizie dalla rete : l’arbitro Fourneau Bologna - Sassuolo, 1-2, Serie A 2019 giornata 31, La Repubblica La Repubblica