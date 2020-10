Napoli, Gattuso sorride: Insigne torna in gruppo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie per il Napoli. Nell’allenamento di oggi a Castel Volturno si è rivisto Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, che lo scorso 27 settembre aveva rimediato un infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi con i compagni, svolgendo l’intera seduta, dopo aver terminato le visite mediche che hanno verificato il recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale subita nella gara contro il Genoa. Insigne sarà disponibile per la sfida di giovedì sera contro l’Az Alkmaar in Europa League, ma è deciso a tornare anche nel prossimo weekend contro il Benevento. Oggi la squadra ha svolto un altro giro di tamponi, i risultati si avranno tra stasera e domani. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie per il. Nell’allenamento di oggi a Castel Volturno si è rivisto Lorenzo. Il capitano azzurro, che lo scorso 27 settembre aveva rimediato un infortunio muscolare, èto ad allenarsi con i compagni, svolgendo l’intera seduta, dopo aver terminato le visite mediche che hanno verificato il recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale subita nella gara contro il Genoa.sarà disponibile per la sfida di giovedì sera contro l’Az Alkmaar in Europa League, ma è deciso are anche nel prossimo weekend contro il Benevento. Oggi la squadra ha svolto un altro giro di tamponi, i risultati si avranno tra stasera e domani.

