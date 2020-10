(Di lunedì 19 ottobre 2020) In molte regioni del Centro Sud e del Nord Est ci sarà il bel tempo, soltanto nel Nord Ovest qualche nuvola e piogge

Profilo3Marco : RT @repubblica: Meteo, arriva l'ottobrata con sole e temperature miti - repubblica : Meteo, arriva l'ottobrata con sole e temperature miti - cronaca_news : Meteo, arriva l'ottobrata: sole e temperature miti - Adnkronos : Ottobrata al via, arriva il #caldo: ecco dove - infoitinterno : Previsioni meteo: è tempo di ottobrata, arriva l’anticiclone africano! -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arriva

iLMeteo.it

Nessuna tv ha risposto all’appello della EBU di iscriversi fuori tempo massimo, nemmeno l’Italia – salvo ... A difendere gli onori dei bicampioni in carica arriva una bambina di 10 anni di Lublino, ...Ultime notizie di oggi, ultim’ora 19 ottobre: le novità sul coronavirus in Italia. Aumentano decessi e positivi, approvata una manovra da 40 miliardi di euro, 4 per misure anti-covid.