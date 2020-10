Manovra | Conte | ' nonostante grave recessione nessun aumento tasse'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Laha un'impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di, una scelta precisa e un impegno politico perseguito fino all'ultimo. Non prevediamo aumenti dila. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali". Cos&i; il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare inuti dellavarata.