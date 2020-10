Lutto per Mara Venier, morto l’amico Gianni Dei: «Il mio cuore è spezzato» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domenica, è stato il giorno dell’invito a non mollare. Mara Venier, dal pomeriggio di RaiUno, si è premurata di salutare Gianni Dei, spronandolo a combattere una malattia di cui si è detto poco. «Forza», lo ha esortato la conduttrice, che, dodici ore più tardi, sul proprio profilo Instagram, è stata costretta ad annunciarne la scomparsa. «Gianni mio, come farò senza di te?», ha scritto la Venier, legata all’attore da un rapporto fraterno. «Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza? Come farò? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace, amore mio», ha compulsato online il volto Rai, pubblicando una foto ai piedi della quale si sono affastellati i commenti degli amici più noti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domenica, è stato il giorno dell’invito a non mollare. Mara Venier, dal pomeriggio di RaiUno, si è premurata di salutare Gianni Dei, spronandolo a combattere una malattia di cui si è detto poco. «Forza», lo ha esortato la conduttrice, che, dodici ore più tardi, sul proprio profilo Instagram, è stata costretta ad annunciarne la scomparsa. «Gianni mio, come farò senza di te?», ha scritto la Venier, legata all’attore da un rapporto fraterno. «Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza? Come farò? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace, amore mio», ha compulsato online il volto Rai, pubblicando una foto ai piedi della quale si sono affastellati i commenti degli amici più noti.

