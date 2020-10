Litigio a Uomini e Donne tra Gemma e Tina. La Galgani lascia per sempre? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano quello che è successo nelle due puntate che sono state registrate sabato e domenica. Ormai avrete capito che le registrazioni del programma di Canale 5 si concentrano in questi due giorni della settimana e vengono poi spalmate per 5 giorni nel pomeriggio della rete. Che cosa è successo quindi questo fine settimane? Le anticipazioni clamorose riguardano la registrazione di domenica, per cui dovremmo vedere quello di cui vi parliamo, forse venerdì pomeriggio! Protagoniste ancora una volta, di una fortissima discussione, Gemma Galgani e Tina Cipollari.La puntata è iniziata nel peggiore dei modi per Gemma che a quanto pare, ha visto sfumare il suo sogno di un nuovo amore al fianco di Biagio. Tra di loro le cose non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le anticipazioni dici rivelano quello che è successo nelle due puntate che sono state registrate sabato e domenica. Ormai avrete capito che le registrazioni del programma di Canale 5 si concentrano in questi due giorni della settimana e vengono poi spalmate per 5 giorni nel pomeriggio della rete. Che cosa è successo quindi questo fine settimane? Le anticipazioni clamorose riguardano la registrazione di domenica, per cui dovremmo vedere quello di cui vi parliamo, forse venerdì pomeriggio! Protagoniste ancora una volta, di una fortissima discussione,Cipollari.La puntata è iniziata nel peggiore dei modi perche a quanto pare, ha visto sfumare il suo sogno di un nuovo amore al fianco di Biagio. Tra di loro le cose non ...

