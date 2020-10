La bufala sull’arbitro Fourneau di Crotone-Juve declassato e spedito in B per Reggina-Cosenza

Leggi su bufale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è una vera e propriache ha preso piede questo lunedì in Italia, a proposito dell’arbitro, che sabato scorso ha diretto l’anticipo di Serie A tra. Come vi abbiamo riportato anche nella giornata di ieri, il giovane direttore di gara è finito al centro di discussioni per alcune decisioni controverse, che hanno convinto poco soprattutto i sostenitori bianconeri, al punto da scatenare l’ironia dei social durante il weekend. In particolare, in molti avevano pronosticato un arbitroe destinato alla Serie B.diin B per: unada fermare Ebbene, dopo ...