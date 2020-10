Juventus, Rabiot: “Vogliamo il decimo scudetto e la Champions League” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Archiviato l’amaro pareggio incassato contro il Crotone di Giovanni Stroppa, la Juventus di Andrea Pirlo si prepara a volare in Ucraina, alla volta di Kiev in vista del match di domani sera contro la Dinamo. Il Maestro sa benissimo che la squadra vista sabato sera non può essere soddisfacente e che dovrà lavorare duramente al fine di correggere i difetti visti in campo l’altra sera. Le attenuanti non mancherebbero in quanto a Crotone la Juventus ha dovuto rinunciare a uomini cardine, uno su tutti Cristiano Ronaldo, tenendo anche conto che molti nazionali sarebbero rientrati alla Continassa nella giornata di giovedì. Ma ciò non toglie che quest’anno potrebbe essere molto complicato rimanere attaccato al treno scudetto-Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Archiviato l’amaro pareggio incassato contro il Crotone di Giovanni Stroppa, ladi Andrea Pirlo si prepara a volare in Ucraina, alla volta di Kiev in vista del match di domani sera contro la Dinamo. Il Maestro sa benissimo che la squadra vista sabato sera non può essere soddisfacente e che dovrà lavorare duramente al fine di correggere i difetti visti in campo l’altra sera. Le attenuanti non mancherebbero in quanto a Crotone laha dovuto rinunciare a uomini cardine, uno su tutti Cristiano Ronaldo, tenendo anche conto che molti nazionali sarebbero rientrati alla Continassa nella giornata di giovedì. Ma ciò non toglie che quest’anno potrebbe essere molto complicato rimanere attaccato al trenoLeague. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

IlDePauliano : Danilo de ligt demiral Sandro. Betancur Arthur Rabiot. Dybala Ronaldo Chiesa. La juventus campione d Europa 2020/2021 - CalcioJcom : New post: Rabiot vuole tutto: “Obiettivi? Scudetto, Champions ed Europeo” - poicipenso4 : @danielelozzi @PaolaDiCaro @mimmo_ferretti La vittoria sulla Juve ci sarebbe stata se la formazione non fosse stata… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot: 'Voglio far parte del gruppo per l’Europeo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot: 'Voglio far parte del gruppo per l’Europeo' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rabiot Juventus, Rabiot fissa l'obiettivo: "Decimo Scudetto di fila. La Champions però sarebbe bella" TUTTO mercato WEB Juventus: Pirlo rilancia Ramsey in Champions

Archiviata la non brillantissima prestazione di Crotone, la Juventus torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo che ad attenderla c’è l’esordio in Champions League. Il cammino nella fase a giron ...

Juve, Dybala nervoso per la panchina si sfoga con Paratici: potevo restare a Torino. Quel like di troppo

L’argentino non è entrato a Crotone, se ne lamenta col ds. Pirlo: «Siamo rimasti in dieci, non era la partita ideale». Martedì a Kiev in Champions non si può sbagliare ...

Archiviata la non brillantissima prestazione di Crotone, la Juventus torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo che ad attenderla c’è l’esordio in Champions League. Il cammino nella fase a giron ...L’argentino non è entrato a Crotone, se ne lamenta col ds. Pirlo: «Siamo rimasti in dieci, non era la partita ideale». Martedì a Kiev in Champions non si può sbagliare ...