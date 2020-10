In una settimana quasi raddoppiate le terapie intensive: il Covid-19 in Italia adesso è esponenziale (Di lunedì 19 ottobre 2020) In sette giorni è cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica in Italia è diventata esponenziale con numeri che adesso fanno paura. Sono infatti +2.612 i ricoverati negli altri reparti degli ospedali Covid mentre l’aumento delle terapie intensive è di +330 che, se confrontato con quello della settimana scorsa, è più del doppio. I numeri tornano a fare paura. Di seguito il recap settimanale a confronto con quello della settimana scorsa settimana 12-18 OTTOBRE +2.612 ricoverati (da 4.519 a 7.131)+330 in terapia intensiva (da 420 a 750)+ 59.291 nuovi contagi+ 377 morti+ 11.752 guariti+ 39.281 positivi in più (totale 118.356) settimana 5-11 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) In sette giorni è cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica inè diventatacon numeri chefanno paura. Sono infatti +2.612 i ricoverati negli altri reparti degli ospedalimentre l’aumento delleè di +330 che, se confrontato con quello dellascorsa, è più del doppio. I numeri tornano a fare paura. Di seguito il recaple a confronto con quello dellascorsa12-18 OTTOBRE +2.612 ricoverati (da 4.519 a 7.131)+330 in terapia intensiva (da 420 a 750)+ 59.291 nuovi contagi+ 377 morti+ 11.752 guariti+ 39.281 positivi in più (totale 118.356)5-11 ...

borghi_claudio : Scusa @S_Giacomoni due cosette: 1) Ti sei accorto che settimana scorsa la Camera ha GIA' bocciato una vostra risol… - Inter : ?? | RIPARTIRE Comincia una settimana importante con l’esordio in @ChampionsLeague ?? mercoledì sera a San Siro e l… - SardoneSilvia : “Alle palestre diamo una settimana di tempo” #Conte in versione dittatorello da ultimatum è sempre più penoso. Ma s… - ritapostorino : @EroeSemantico No a mezzanotte,nel bar sotto casa mia dalle 11 escono fuori senza mascherina,tutti insieme appassi… - oiragazzapatata : RT @sarabrgrx: Conte a marzo: ?? stiamo lontani oggi per abbracciarci più forte domani ?????? Conte ora: MASSIMO SEI O VI SPARO, AVETE TEMPO UN… -

Ultime Notizie dalla rete : una settimana Una settimana in dieci morsi Linkiesta.it Dpcm, i ristoratori di Roma: «Si rischiano perdite da 300milioni e 70mila posti di lavoro»

Potrebbero rientrare nella categoria effetti collaterali da Dpcm. Se da una parte, infatti, l'obiettivo del Governo rimane fermare la pandemia - i cui numeri nell'ultima settimana ...

Firenze: da casa al salone di parrucchieri, il servizio di pick up elettrico

La cliente che prenota la sua tinta o piega può richiedere questo servizio, spiega Marco Conforti: «Noi le andiamo a prendere e ovviamente seguiamo i protocolli covid».

Potrebbero rientrare nella categoria effetti collaterali da Dpcm. Se da una parte, infatti, l'obiettivo del Governo rimane fermare la pandemia - i cui numeri nell'ultima settimana ...La cliente che prenota la sua tinta o piega può richiedere questo servizio, spiega Marco Conforti: «Noi le andiamo a prendere e ovviamente seguiamo i protocolli covid».