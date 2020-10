Geologia | Cnr | Ismar e Federico II analizzano il calore profondo della Sicilia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lotta incessante avviene nel Mediterraneo centrale, dove il bacino ionico lentamente si riduce sprofondando verso gli strati più bassilitosfera spinto dalla placca africana al di sottocrosta europea. Questa struttura geologica, che funziona come un vero e proprio rullo compressore, trasporta in superficie blocchi crostali che si scontrano e si sollevano formando la. Un modello tridimensionale mostra ora le principali strutturecrosta superficiale e profonda dell’isola, svelando i processi che hanno portato alla sua formazione, e mostra le notevoli variazioni di temperatura del sottosuolo: ad una calda regione orientale, interessata da diffuse attività vulcaniche e magmatiche, si contrappone una crosta fredda e profonda nella restante parte. Lo studio “Crustal ...

ildenaro_it : #Geologia, #Cnr, #Ismar e #FedericoII analizzano il #calore #profondo della #Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Geologia Cnr

Rilevato sotto l’isola un rapido ed esteso ispessimento crostale, generato dalla collisione della placca africana con quella europea ...Caltanissetta diventa il centro nevralgico dello studio “Crustal structure of Sicily from modelling of gravity and magnetic anomalies”, condotto da un team di ricercatori degli istituti di Scienze mar ...