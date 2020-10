Future USA in rialzo con dati Cina e speranze pacchetto aiuti (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA viaggiano in deciso rialzo, anticipando una buona partenza per Wall Street, in scia al positivo dato del PIL cinese, all’attesa di un imminente accordo sulla Brexit ed alle speranze per l’arrivo a breve di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali in USA. Occhi puntati anche sul meeting dell’Opec +, la formazione “allargata” del cartello, che prenderà ad esame la situazione del mercato petrolifero. Si attende una conferma dei tagli già annunciati fino alla fine dell’anno. Frattanto. il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,55% 28.652 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,74% a 3.487 punti. Stessa impostazione per il Future sul Nasdaq che segna un +1% a 11.915 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA viaggiano in deciso, anticipando una buona partenza per Wall Street, in scia al positivo dato del PIL cinese, all’attesa di un imminente accordo sulla Brexit ed alleper l’arrivo a breve di un nuovodi stimoli fiscali in USA. Occhi puntati anche sul meeting dell’Opec +, la formazione “allargata” del cartello, che prenderà ad esame la situazione del mercato petrolifero. Si attende una conferma dei tagli già annunciati fino alla fine dell’anno. Frattanto. il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,55% 28.652 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,74% a 3.487 punti. Stessa impostazione per ilsul Nasdaq che segna un +1% a 11.915 punti.

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA in rialzo con dati Cina e speranze pacchetto aiuti Teleborsa Borsa: Europa in rosso, Milano (-0,1%), future Usa in rialzo

(ANSA) – MILANO, 19 OTT – Borse europee in rosso, tranne Parigi (+0,07%) nel primo pomeriggio, mentre sono in rialzo i future Usa, in un contesto in cui crescono i timori per nuovi lockdown per il ...

il presente e il futuro delle relazioni Sino-Usa… Nel suo articolo, Yuan sottolinea che Pechino dovrebbe smettere di seguire una diplomazia aggressiva, poiché è nell'interesse di Pechino stabilizzare ...

