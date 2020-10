Francia, Brigitte Macron in isolamento: è entrata in contatto con un positivo al Coronavirus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, un caso-contatto al Covid-19 . Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuel Macron si messa in isolamento per una ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 ottobre 2020), la premiere dame di, un caso-al Covid-19 . Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuelsi messa inper una ...

stovrmborn : Brigitte in isolamento a 2 giorni da quella conferenza dove Ema stava per piangere davanti alla Francia, AMORE MIO… - UnioneSarda : #Francia - #BrigitteMacron in isolamento: il contatto con una persona positiva al #COVID19 - GazzettaDelSud : #Francia, Brigitte #Macron in isolamento: è entrata in contatto con un positivo al Coronavirus… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Francia: Brigitte #Macron in auto-isolamento per contatto Covid - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: Francia: Brigitte #Macron in auto-isolamento per contatto Covid -