Follia a Roma: uomo entra in chiesa, sradica il crocifisso ed aggredisce tutti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per fortuna sarebbe stato fermato dalla polizia e scortato fino al commissariato più vicino , fonte today.it ,. Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per fortuna sarebbe stato fermato dalla polizia e scortato fino al commissariato più vicino , fonte today.it ,.

NicolaPorro : Dico al @ilfoglio_it che non sono minimamente interessato a fare il sindaco di Roma. Il solo fatto che qualcuno pos… - tusciaweb : “Organizzare il concorso straordinario per i docenti in questo momento è una follia” Roma - “Il governo parla di '… - periodicodaily : Roma - Follia alla Chiesa della Borghesiana: uomo tenta di sradicare crocefisso - Periodico Daily - RedTav71 : @HuffPostItalia L'altro giorno attacco frontale a Calenda da parte del vs 'blogger' Rienzi; adesso il plauso alla d… - mmuggiri : FOLLIA A ROMA: POLIZIA SPARA AI CINGHIALI E GLI ABITANTI SI INFURIANO -