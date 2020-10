Enzo Mari | scomparso il designer italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020)nella notte a 88 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dopo una lunga malattia. Il, nato a Cerano in provincia di Novara nel 1932, vincitore di ben cinque compassi d’oro, ha contribuito alla ribalta del Made in Italy nel mondo con le sue opere. Insieme alla moglie e critica d’arte Lea Vergine ha dedicato la sua vita al design e al disegno industriale. Proprio lo scorso giovedì è stata inaugurata presso la Triennale di Milano una mostra in suo onore a cura di Hans Ulrich Obrist.ha frequentato l’Accademia di Brera di Milano, con formazione artistica e letteraria, con particolare attenzione ai temi della psicologia e della percezione visuale. Si dedica da sempre al disegno industriale. ...