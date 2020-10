Duka (Uefa): “La gara tra Napoli e Az non è a rischio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Radio Kiss Kiss ha parlato Duka, dell’esecutivo Uefa. Ha commentato i casi di positività nell’Az Alkmaar e rassicurato tutti del fatto che la partita contro il Napoli valida per l’Europa League non è a rischio. “La gara di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positività nel club olandese. Il regolamento è chiaro, se l’Az non andrà a Napoli, per decisioni di autorità olandesi, perderà a tavolino. Mi auguro che non accada”. L'articolo Duka (Uefa): “La gara tra Napoli e Az non è a rischio” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Radio Kiss Kiss ha parlato, dell’esecutivo. Ha commentato i casi di positività nell’Az Alkmaar e rassicurato tutti del fatto che la partita contro ilvalida per l’Europa League non è a rischio. “Ladi Europa League trae Az Alkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positività nel club olandese. Il regolamento è chiaro, se l’Az non andrà a, per decisioni di autorità olandesi, perderà a tavolino. Mi auguro che non accada”. L'articolo): “Latrae Az non è a rischio” ilsta.

Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: Esecutivo #Uefa, Duka: “La gara di @EuropaLeague tra #Napoli ed #AZAlkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positi… - tuttonapoli : Uefa, Duka: 'Napoli-Az si gioca, regole valgono per tutti! Forfait degli olandesi? Sconfitta a tavolino...' - napolista : Duka (#Uefa): “La gara tra #Napoli e #Az non è a rischio” A Radio Kiss Kiss Napoli: “Il regolamento è chiaro, se l’… - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: Esecutivo #Uefa, Duka: “La gara di @EuropaLeague tra #Napoli ed #AZAlkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positi… - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: Esecutivo #Uefa, Duka: “La gara di @EuropaLeague tra #Napoli ed #AZAlkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positi… -