Curare e aver cura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con l’approvazione definitiva del Decreto Agosto e, in particolare, dell’articolo 33 bis, sono state introdotte misure urgenti per la definizione e il ruolo di migliaia degli educatori professionali socio-pedagogici che lavorano nei presidi socio sanitari e della salute, giustamente preoccupati per la possibile perdita del loro posto di lavoro ma, anche, per molti cittadini fragili che -ancora di più in questa crisi sanitaria- hanno bisogno di un sostegno costante. A partire dai minori.Soprattutto in una fase complessa come questa, contraddistinta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, appare necessario garantire la presenza di questi educatori che intervengono, “limitatamente agli aspetti socio-educativi” (secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 517, della legge n.145/2018). In particolare, la norma approvata prevede che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con l’approvazione definitiva del Decreto Agosto e, in particolare, dell’articolo 33 bis, sono state introdotte misure urgenti per la definizione e il ruolo di migliaia degli educatori professionali socio-pedagogici che lavorano nei presidi socio sanitari e della salute, giustamente preoccupati per la possibile perdita del loro posto di lavoro ma, anche, per molti cittadini fragili che -ancora di più in questa crisi sanitaria- hanno bisogno di un sostegno costante. A partire dai minori.Soprattutto in una fase complessa come questa, contraddistinta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, appare necessario garantire la presenza di questi educatori che intervengono, “limitatamente agli aspetti socio-educativi” (secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 517, della legge n.145/2018). In particolare, la norma approvata prevede che ...

Ipertesa : @mwaliasmw Aver preso un virus non vuol dire conoscere un virus. A prenderlo son capace anche io, a curare gli altri no?? - CeppaRacing : @leali_alberto @GiuseppeConteIT Per precisare dopo aver riletto: ero in ospedale a fine febbraio 2020. 60 milioni d… - benedettallort : Ti mostrerai una persona intelligente quando ammetterai di aver sbagliato, di avermi rovinato la vita, quando la sm… - edoardo_riccio : Ma costui come fa anche ad aver tempo per curare i malati? Oltre al fatto che gli chiederei cosa sia esattamente la… - rosa_viscardi : Melania Trump dice di aver scelto di curare il virus in modo naturale con vitamine, cibo sano e aria fresca -

Ultime Notizie dalla rete : Curare aver Curare e aver cura L'HuffPost Nasce “Be kind project”, crowdfunding a sostegno dei pazienti chirurgici

Da un’idea di Michela, volontaria Ior di Faenza. Nella mattinata di lunedì 19 è stato presentato, presso l’Ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, il nuovo progetto dell’Istituto Oncologico Romagnolo: ...

Schiusa di uova di Tartaruga alla Guitgia

LAMPEDUSA. In una soleggiata mattina di ottobre, nella spiaggia della Guitgia di Lampedusa si sono schiuse le prime uova di Tartaruga marina Caretta caretta, deposte lo scorso 28 luglio. Il sito è sta ...

Da un’idea di Michela, volontaria Ior di Faenza. Nella mattinata di lunedì 19 è stato presentato, presso l’Ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, il nuovo progetto dell’Istituto Oncologico Romagnolo: ...LAMPEDUSA. In una soleggiata mattina di ottobre, nella spiaggia della Guitgia di Lampedusa si sono schiuse le prime uova di Tartaruga marina Caretta caretta, deposte lo scorso 28 luglio. Il sito è sta ...