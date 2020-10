Covid, l’allarme dell’Ats Milano: “Non riusciamo più a tracciare i contagi e a isolare i positivi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “In questo momento la fase del contenimento purtroppo è inefficace. Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa”: è l’avvertimento del direttore sanitario dell’Ats di Milano, Vittorio Demicheli, che in un’intervista a SkyTg24 ha fatto appello a tutti i cittadini chiedendo la massima responsabilità e un impegno per limitare il rischio di trasmissione del virus dopo l’impennata di casi nel capoluogo lombardo. Demicheli ha spiegato: “Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente quale sia la velocità con cui si può verificare il fenomeno in una grossa metropoli come Milano. Quello a cui ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) “In questo momento la fase del contenimento purtroppo è inefficace. Nontutti i, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa”: è l’avvertimento del direttore sanitario dell’Ats di, Vittorio Demicheli, che in un’intervista a SkyTg24 ha fatto appello a tutti i cittadini chiedendo la massima responsabilità e un impegno per limitare il rischio di trasmissione del virus dopo l’impennata di casi nel capoluogo lombardo. Demicheli ha spiegato: “Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente quale sia la velocità con cui si può verificare il fenomeno in una grossa metropoli come. Quello a cui ...

Corriere : L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i contagi. E non sappiamo cosa succederà - Agenzia_Ansa : Quasi 6mila casi in 24 ore. Schizzano le terapie intensive. L'allarme dei medici: se i casi aumentano la tenuta deg… - Mapio : @immuni_app @RespSocialeRai @MinisteroSalute E poi… - Ecatetriformis : RT @ErmannoKilgore: Covid, l’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo più a tracciare i contagi. Ci vogliono decisioni più incisive- https://… - BELUSHI69 : #covid #prayerformilano #stateacasa #atsmilano #virus L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i conta… -

