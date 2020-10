Covid, Conte riferisce in Senato mercoledì (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, riferirà in Senato mercoledì alle 16 sull’emergenza Covid e sulle misure Contenute nell’ultimo Dpcm firmato ieri sera. Lo stesso presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa, aveva spiegato di aver sentito i presidenti delle due Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, annunciando la propria disponibilità a intervenire in Parlamento. L'articolo Covid, Conte riferisce in Senato mercoledì CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe, a quanto si apprende, riferirà inmercoledì alle 16 sull’emergenzae sulle misurenute nell’ultimo Dpcm firmato ieri sera. Lo stesso presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa, aveva spiegato di aver sentito i presidenti delle due Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, annunciando la propria disponibilità a intervenire in Parlamento. L'articoloinmercoledì CalcioWeb.

matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - Albino83643838 : RT @RadioSavana: Conte: 'Io sono il Presidente della Repubblica, sono il garante della coesione nazionale.' Prossimo grado: Imperatore Covi… - TV7Benevento : Covid, Conte riferisce in Senato mercoledì... -