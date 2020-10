Coronavirus, picco di morti e contagi: la Polonia riconverte lo stadio di Varsavia in un ospedale da campo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Innanzi al preoccupante aumento di morti e di contagi giornalieri da Coronavirus, il governo polacco ha decretato la riconversione parziale dello stadio Narodowy di Varsavia in ospedale da campo, dedicato esclusivamente ai contagiati dal nuovo Coronavirus. Costruito in occasione di Euro 2012, la struttura ha circa 60mila posti e potrà ospitare già da questo fine settimana numerosi malati nelle sale conferenze e polivalenti. Inizialmente potrà accogliere 500 pazienti, in seguito potrà arrivare a una capienza di mille malati. La Polonia ha registrato venerdì scorso 132 decessi per Covid-19, il più alto numero giornalieri dall’inizio della pandemia. Il Paese conta in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Innanzi al preoccupante aumento die digiornalieri da, il governo polacco ha decretato la riconversione parziale delloNarodowy diinda, dedicato esclusivamente aiati dal nuovo. Costruito in occasione di Euro 2012, la struttura ha circa 60mila posti e potrà ospitare già da questo fine settimana numerosi malati nelle sale conferenze e polivalenti. Inizialmente potrà accogliere 500 pazienti, in seguito potrà arrivare a una capienza di mille malati. Laha registrato venerdì scorso 132 decessi per Covid-19, il più alto numero giornalieri dall’inizio della pandemia. Il Paese conta in ...

Senza dubbio ha permesso ai nostri collaboratori esterni di connettersi alle piattaforme e di gestire picchi di volumi di vendita in maniera ... in smart working per via dell’emergenza Covid-19, hanno ...

La Lombardia, fulcro del primo boom della pandemia da Covid-19 in Italia, torna a far paura. E questa volta, a differenza di marzo, è il capoluogo regionale, Milano, a far registrare i picchi ...

