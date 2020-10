“Aveva l’Aids e contagiò volontariamente una trentina di ragazze”: Talluto condannato a 24 anni nel processo d’Appello bis (Di lunedì 19 ottobre 2020) È accusato di un crimine abnorme: consapevole di avere l’Aids ha contagiato consapevolmente una trentina di ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a ventiquattro anni per Valentino Talluto. La condanna arriva nel processo bis dopo la decisione dei giudici della I sezione penale della Cassazione che il 30 ottobre di un anno fa aveva confermato la responsabilità di Talluto e disposto un nuovo processo, accogliendo i ricorsi della Procura Generale e delle parti civili di cui due rappresentate dall’avvocato Irma Conti, in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto. Talluto, per il quale non è stato riconosciuto il resto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) È accusato di un crimine abnorme: consapevole di avere l’Aids ha contagiato consapevolmente unadi ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a ventiquattroper Valentino. La condanna arriva nelbis dopo la decisione dei giudici della I sezione penale della Cassazione che il 30 ottobre di un anno fa aveva confermato la responsabilità die disposto un nuovo, accogliendo i ricorsi della Procura Generale e delle parti civili di cui due rappresentate dall’avvocato Irma Conti, in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto., per il quale non è stato riconosciuto il resto ...

FPrausnitzii : #RestiamoLiberi È vergognoso che un medico associ l’AIDS e le malattie infettive sessualmente trasmissibili ai gay.… - Stefanialove_of : @ToneeyMonroe Non hai compreso, chi non aveva L'Aids aveva paura di entrata in contatto fisico con gli ammalati anc… - MirkoScriveCose : @Stefanialove_of @RotellaFP L'AIDS dei primi tempi aveva una letalità molto alta e non faceva distinzioni tra vecch… - burtontrucking : @IlBona Soprattutto non si dava la colpa alle persone... cioè l Aids aveva una buona componente di responsabilità i… - andreapede : 'Non potete pensare che il governo risolva il problema' (cit) giusto appunto pensavo che il problema potesse risolv… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aveva l’Aids Alessandra Cerioli: "La mia esperienza e la mia guerra all'Aids" IO donna