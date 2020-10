Uomini e Donne news | Jessica porta Davide in famiglia | gli presenta il figlio Kevin

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante la scelta diAntonini sia stata velocissima e per certi versi affrettata, la storia conLo Russo prosegue a gonfie vele. Anche sé né l’ex tronista diné il suo fidanzato corteggiatore sono molto social, dalle poche notizia che trapelano la coppia appare innamorata e molto affiatata. Così affiatata cheha deciso di fare un grande passo, probabilmente quello più imnte, ovverore al compagno il. Nato da una precedente relazione,ha sette anni e a quanto pare ha già preso molto in simpatia. Ancora prima di conoscerlo, quando lo vedeva solo in televisione e la mamma gli ha ...