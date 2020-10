Una spia e mezzo, azione e commedia con Dwayne Johnson e Kevin Hart, anticipazioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Dwayne Johnson e Kevin Hart per un’alchimia che funziona nel film dal titolo Una spia e mezzo – Central Intelligence. In onda su Italia 1 mercoledì 23 gennaio alle 21,20 la pellicola diretta da Rawson Mashall Thurber mescola sapientemente i toni della commedia con l’action movie. Tanto che per MyMovies merita un bel 3,17 su 5, mentre per TvZap è un prodotto perfetto per una serata casalinga così da ottenere un sonoro 4 su 5. Una spia e mezzo, anticipazioni e cast Robbie Wheirdicht interpretato da Dwayne Johnson, vittima di bullismo ai tempi della scuola, diventa un agente della CIA con il nome di Bob Stone. Impegnato in una missione per il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 18 ottobre 2020)per un’alchimia che funziona nel film dal titolo Una– Central Intelligence. In onda su Italia 1 mercoledì 23 gennaio alle 21,20 la pellicola diretta da Rawson Mashall Thurber mescola sapientemente i toni dellacon l’action movie. Tanto che per MyMovies merita un bel 3,17 su 5, mentre per TvZap è un prodotto perfetto per una serata casalinga così da ottenere un sonoro 4 su 5. Unae cast Robbie Wheirdicht interpretato da, vittima di bullismo ai tempi della scuola, diventa un agente della CIA con il nome di Bob Stone. Impegnato in una missione per il ...

