Una donna è stata travolta e uccisa da un camion dei rifiuti a Pozzuoli

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Stava attraversando la strada che l'avrebbe portata a casa, della figlia, dove accudiva i nipotini piccoli. Ma unl'hae poi ha proseguito la corsa lasciandola esanime a terra. È morta così a 72 anni alla rotonda di Lucrino, a, in provincia di Napoli. Sul posto carabinieri e polizia municipale che hanno accertato che per lanon c'era più nulla da fare. Dalle telecamere poi la svolta: potrebbe essereda unper il trasporto dei, il cui guidatore dopo l'incidente si è allontanato, che è stato sequestrato. Al momento è al vaglio la posizione dell'autista.

