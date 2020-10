Udinese, Gotti esulta: “Vittoria cercata. Covid? Difficile controllare tutto” (Di domenica 18 ottobre 2020) Primi tre punti per l'Udinese. I bianconeri si impongono all'ultimo respiro per 3-2 sul Parma e si sbloccano in classifica. I friulani provano a rilanciarsi e a ripetere l'ottimo campionato della scorsa stagione.LE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Mi è sembrato di vedere una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria. Oggi abbiamo concesso poco e subito due gol. Faccio parte di quegli allenatori che non vogliono subire gol. Questo non toglie che si possano far giocare tanti attaccanti. Coronavirus? Non sapevamo la situazione del Parma. Abbiamo talmente tante cose in casa nostra che non possiamo occuparci di quelle degli altri. E' complicatissimo perché c'è questa variabile che incide sulla quotidianità. Non è sempre facile ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Primi tre punti per l'. I bianconeri si impongono all'ultimo respiro per 3-2 sul Parma e si sbloccano in classifica. I friulani provano a rilanciarsi e a ripetere l'ottimo campionato della scorsa stagione.LE PAROLE DIIl tecnico Lucacommenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Mi è sembrato di vedere una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria. Oggi abbiamo concesso poco e subito due gol. Faccio parte di quegli allenatori che non vogliono subire gol. Questo non toglie che si possano far giocare tanti attaccanti. Coronavirus? Non sapevamo la situazione del Parma. Abbiamo talmente tante cose in casa nostra che non possiamo occuparci di quelle degli altri. E' complicatissimo perché c'è questa variabile che incide sulla quotidianità. Non è sempre facile ...

heyjude_90 : Ma Luca Gotti non aveva detto di non amare lo stare in prima fila e di voler ritornare a fare il secondo? Dopo un’i… - AlesSantomauro : #Udinese molto sottovalutata, oggi ho visto una squadra migliorata dal mercato con buonissimi nomi, e con un allena… - ItaSportPress : Udinese, Gotti esulta: 'Vittoria cercata. Covid? Difficile controllare tutto' - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Udinese-Parma 3-2: Errori, occasioni, gol. E alla fine Pussetto fa gioire Gotti - Gazzetta_it : Udinese-Parma 3-2: Errori, occasioni, gol. E alla fine Pussetto fa gioire Gotti -