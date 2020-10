Previsioni Meteo, da Venerdì 23 Ottobre inizia una nuova ondata di maltempo: le zone più colpite (Di domenica 18 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Ci sono conferme, anche con i dati ultimi di oggi, circa un più generale peggioramento del tempo verso il weekend prossimo, 24/25 Ottobre. L’alta pressione, che sembrava potesse persistere, almeno sulle aree centro meridionali, per tutta la settimana entrante, in realtà sarà costretta a cedere prima anche su questi settori, per una maggiore ostinatezza di un ennesimo cavo depressionario atlantico incidente dalla Francia verso il Mediterraneo centro occidentale. Il prospetto barico ipotizzato dal 23 al 25 Ottobre, ossia da venerdì a domenica prossimi, è quello prospettato nella nostra elaborazione su base dati ECMWF nell’immagine in evidenza: alta pressione in arretramento verso l’Est/Sudest Europa e progressivo sopravvento di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020)– Ci sono conferme, anche con i dati ultimi di oggi, circa un più generale peggioramento del tempo verso il weekend prossimo, 24/25. L’alta pressione, che sembrava potesse persistere, almeno sulle aree centro meridionali, per tutta la settimana entrante, in realtà sarà costretta a cedere prima anche su questi settori, per una maggiore ostinatezza di un ennesimo cavo depressionario atlantico incidente dalla Francia verso il Mediterraneo centro occidentale. Il prospetto barico ipotizzato dal 23 al 25, ossia da venerdì a domenica prossimi, è quello prospettato nella nostra elaborazione su base dati ECMWF nell’immagine in evidenza: alta pressione in arretramento verso l’Est/Sudest Europa e progressivo sopravvento di ...

