Parigi piange Prof Paty, decapitato per una lezione sulla libertà d'espressione (Di domenica 18 ottobre 2020) Dal 5 ottobre, la vita di Samuel Paty, dopo quella lezione in classe sulla libertà d’espressione e le due caricature di Maometto mostrate ai suoi alunni, non era più la stessa. Contro il Professore le proteste di genitori musulmani che ne chiedevano l’allontanamento, la gogna dei social, le aperte minacce, le denunce. Dopo l’atroce decapitazione, la Francia è sotto shock, anche perché in molti sapevano che Paty era in pericolo. Dalle prime indagini e dai fermi - 11 al momento - emerge che il cerchio che si stringeva attorno al Professore aveva il carattere dell’integralismo islamico.Addirittura la jihad e l’Isis potrebbero aver avuto un loro ruolo nella vicenda, se il procuratore antiterrorismo, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Dal 5 ottobre, la vita di Samuel, dopo quellain classe; d’e le due caricature di Maometto mostrate ai suoi alunni, non era più la stessa. Contro ilessore le proteste di genitori musulmani che ne chiedevano l’allontanamento, la gogna dei social, le aperte minacce, le denunce. Dopo l’atroce decapitazione, la Francia è sotto shock, anche perché in molti sapevano cheera in pericolo. Dalle prime indagini e dai fermi - 11 al momento - emerge che il cerchio che si stringeva attorno alessore aveva il carattere dell’integralismo islamico.Addirittura la jihad e l’Isis potrebbero aver avuto un loro ruolo nella vicenda, se il procuratore antiterrorismo, ...

Parigi piange Prof Paty, decapitato per una lezione sulla libertà d'espressione

Salgono a 11 le persone fermate, l'ombra dell'Isis sull'omicidio. Oggi manifestazioni di solidarietà in tutta la Francia ...

