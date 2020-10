Pagelle Torino-Cagliari 2-3 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) Lee ildi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. All’Olimpico Grandearriva la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Di Francesco che centrano i tre punti grazie al 3-2 in trasferta. Mattatore dell’incontro Simeone con una doppietta ma sul gol decisivo pesa una vera e propria papera di Sirigu. A segno anche Joao Pedro mentre per i granata da annotare la doppietta del solito Belotti.(4-3-1-2): Sirigu 5; Vojvoda 5 (79′ Singo sv), Nkoulou 5, Lyanco 5.5, Rodriguez 5 (88′ st Murru sv); Meite 4.5 (79′ Verdi sv), Rincon 5, Linetty 5 (88′ ...