Myriam Catania ricorda l’incidente in cui ha quasi perso la vita (Di domenica 18 ottobre 2020) Myriam Catania parla dell’incidente, avuto nel 2006, in cui ha quasi perso la vita. Aveva il viso fratturato. Luca Argentero le è sempre stato accanto. Ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, l’ultima eliminata del Grande Fratello si commuove guardando una bellissima clip che mostra il riassunto della sua carriera. “La mia vita è bella” … L'articolo Myriam Catania ricorda l’incidente in cui ha quasi perso la vita proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020)parla dell’incidente, avuto nel 2006, in cui hala. Aveva il viso fratturato. Luca Argentero le è sempre stato accanto. Ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, l’ultima eliminata del Grande Fratello si commuove guardando una bellissima clip che mostra il riassunto della sua carriera. “La miaè bella” … L'articolol’incidente in cui halaproviene da YesLife.it.

domenicalive : 'Ero talmente felice di essere viva che anche se non fossi tornata come prima, ero grata della vita' Myriam Catan… - IncontriClub : Myriam Catania e l’incidente: “Ho praticamente un vuoto di un anno. Mia madre non mi ha mai lasciato. Anche Luca è… - zazoomblog : Myriam Catania parla del suo incidente: Travolta da unauto Argentero mi disse: ti aspetterò per sempre -… - fallitoconlaK : Profilo di Myriam Catania. Post muto #gfvip - blogtivvu : #GFVip, fidanzato di Myriam Catania: “Non le ho chiesto di sposarmi quando era in Casa…”, le precisazioni sulla pro… -