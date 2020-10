Motocross, GP Fiandre 2020: Tony Cairoli a Lommel per cominciare la rimonta iridata su Gajser, ma occhio a Prado… (Di domenica 18 ottobre 2020) Comincia quest’oggi il rush finale del Mondiale Motocross 2020, che si appresta ad affrontare il primo atto del trittico di Lommel in attesa poi di fare tappa dal 1° all’8 novembre a Pietramurata per l’ultima tripletta stagionale. Si gareggia per il GP delle Fiandre 2020 su uno dei tracciati sabbiosi più difficili e impegnativi al mondo, con un campionato ancora apertissimo nella classe MXGP quando mancano dodici manche al termine della stagione. La classifica generale vede lo sloveno Tim Gajser al comando con 441 punti davanti all’azzurro Tony Cairoli (417), allo svizzero Jeremy Seewer (396), allo spagnolo Jorge Prado (391) e all’olandese Glenn Coldenhoff (375). Il trend delle ultime settimane è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Comincia quest’oggi il rush finale del Mondiale, che si appresta ad affrontare il primo atto del trittico diin attesa poi di fare tappa dal 1° all’8 novembre a Pietramurata per l’ultima tripletta stagionale. Si gareggia per il GP dellesu uno dei tracciati sabbiosi più difficili e impegnativi al mondo, con un campionato ancora apertissimo nella classe MXGP quando mancano dodici manche al termine della stagione. La classifica generale vede lo sloveno Timal comando con 441 punti davanti all’azzurro(417), allo svizzero Jeremy Seewer (396), allo spagnolo Jorge Prado (391) e all’olandese Glenn Coldenhoff (375). Il trend delle ultime settimane è ...

Si gareggia per il GP delle Fiandre 2020 su uno dei tracciati sabbiosi più difficili ... Il siciliano nove volte campione iridato motocross, anche a causa di alcuni problemi al ginocchio, ha fatto ...

Oggi infatti il motocross dà spettacolo sulla sabbia di Lommel, in Belgio, terreno che almeno sulla carta dovrebbe essere molto favorevole al fuoriclasse italiano della KTM. Tony Cairoli ha 24 punti ...

Si gareggia per il GP delle Fiandre 2020 su uno dei tracciati sabbiosi più difficili ... Il siciliano nove volte campione iridato motocross, anche a causa di alcuni problemi al ginocchio, ha fatto ...Oggi infatti il motocross dà spettacolo sulla sabbia di Lommel, in Belgio, terreno che almeno sulla carta dovrebbe essere molto favorevole al fuoriclasse italiano della KTM. Tony Cairoli ha 24 punti ...