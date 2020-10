LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez svetta nel warm-up (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questo warm-up. Appuntamento alle 12.00 per il GP d’Aragon per i giovani centauri della Moto3. Un saluto a tutti! 10.22 La classifica al termine del warm-up: 1 25 R. Fernandez 1:59.160 2 53 D. ÖNCÜ +0.007 3 75 A. ARENAS +0.210 4 40 D. BINDER +0.221 5 2 G. RODRIGO +0.490 6 55 R. FENATI +0.501 7 5 J. MASIA +0.615 8 79 A. OGURA +0.674 9 16 A. MIGNO +0.875 10 12 F. SALAC +0.882 10.21 Raul Fernandez strappa a Binder il miglior tempo nell’ultimo giro! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.59.160. 10.20 Bandiera a scacchi! 10.17 Ultimi giri per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questo-up. Appuntamento alle 12.00 per il GP d’per i giovani centauri della. Un saluto a tutti! 10.22 La classifica al termine del-up: 1 25 R.1:59.160 2 53 D. ÖNCÜ +0.007 3 75 A. ARENAS +0.210 4 40 D. BINDER +0.221 5 2 G. RODRIGO +0.490 6 55 R. FENATI +0.501 7 5 J. MASIA +0.615 8 79 A. OGURA +0.674 9 16 A. MIGNO +0.875 10 12 F. SALAC +0.882 10.21strappa a Binder il miglior tempo nell’ultimo giro! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.59.160. 10.20 Bandiera a scacchi! 10.17 Ultimi giri per ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up e del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani protagonisti del Motomondiale sono pronti a scendere in pista ...

