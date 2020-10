juventusfc : Il racconto della serata di #CrotoneJuve ?? Match Report ?? - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - napolista : La Stampa: #Juve senza identità, esagerata negli esperimenti e un filo supponente Il commento di Antonio Barillà. G… - FZiu97 : @m_crosetti Poi in sala stampa Juve ti presenti impaurito e sudato. Smettila Maurizio, davvero. -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Juve

L'attaccante, che ad agosto aveva le valigie in mano in direzione Juventus, è poi rimasto alla Roma dopo l ... Tanto che il tecnico giallorosso ha spiegato in conferenza stampa che con l'attaccante, e ...E’ stata questa la spiegazione fornita da Andrea Pirlo dopo il pari di Crotone a chi gli chiedeva perché non fosse entrato in campo Dybala, regolarmente convocato e quindi atto a giocare. Arrivano anc ...