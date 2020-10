Juncker | “I soldi del Mes farebbero bene all’Italia La Troika? È morta”

Leggi su tpi

(Di domenica 18 ottobre 2020) “La decisione sul Mes spetta all’Italia. Io penso che, in queste circostanze, sia meglio utilizzare ogni risorsa disponibile e utile”. Lo dice Jean Claude, ex presidente della Commissione europea, in una intervista al quotidiano La Stampa.”Bisogna smetterla coi vecchi nemici, gli eurobond o la”, dice il lussemburghese. “Ero contro lae il modo in cui è stata gestita la crisi greca. Ma adesso laè morta”. L’ex numero uno dell’Ue elogia il premier italiano Giuseppe Conte: “Lo vedo vicino al pensiero cristiano democratico quando parla di Europa e del suo futuro. Certo, non è nel campo avverso“. L’Italia “ha preso la strada giusta”. Parole dure, invece, contro il ...