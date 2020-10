GF Vip, Selvaggia Roma nella Casa per Pretelli? (Di domenica 18 ottobre 2020) nella girandola di nomi che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia le indiscrezioni parlano anche di Selvaggia Roma protagonista di Temptation Island 2017. L’influencer ha anche espresso un interesse nei confronti di Pierpaolo Pretelli: potrà stare tranquilla Elisabetta Gregoraci o avrà una rivale? GF Vip, tanti i nomi in pole per entrare dalla porta rossa In questi giorni sono stati diversi i nomi che si sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020)girandola di nomi che potrebbero entrarepiù spiata d’Italia le indiscrezioni parlano anche diprotagonista di Temptation Island 2017. L’influencer ha anche espresso un interesse nei confronti di Pierpaolo: potrà stare tranquilla Elisabetta Gregoraci o avrà una rivale? GF Vip, tanti i nomi in pole per entrare dalla porta rossa In questi giorni sono stati diversi i nomi che si sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Parpiglia : #GFVIP scoop Nuovo Ingresso ufficiale - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: #GFVIP: in arrivo Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma (e non solo...) - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: No vabè ?? #GFvip - infoitcultura : Gf Vip, Selvaggia Roma sta per entrare. A rischio il feeling Pretelli-Gregoraci? - shipstellari : RT @aidalaverdadera: Ma mo’ Selvaggia Roma sarebbe una vip da reality addirittura? Io la vedo su Instagram sempre con cremine miracolose e… -