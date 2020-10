Di Francesco: "Il Cagliari cresce. Contento per la prima vittoria" (Di domenica 18 ottobre 2020) TORINO - " Il cambio modulo è stato una scelta voluta soprattutto in fase offensiva, con Zappa che attaccava più alto: ha dato risultati ottimi, anche se nella ripresa un po' meno. Sono Contento, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) TORINO - " Il cambio modulo è stato una scelta voluta soprattutto in fase offensiva, con Zappa che attaccava più alto: ha dato risultati ottimi, anche se nella ripresa un po' meno. Sono, ...

romanewseu : #Cagliari, #DiFrancesco: “Esonerato dalla #Samp? No, ho scelto io di andarmene” #ASRoma #RomanewsEU… - MediaFbi : Di Francesco: 'Cagliari overloads on the right' - sportli26181512 : Di Francesco: 'Il #Cagliari cresce. Contento per la prima vittoria': Il tecnico dopo il blitz in casa del Torino: '… - sportface2016 : #TorinoCagliari 2-3 | Le parole di #DiFrancesco nel post partita - gringoserra78 : RT @CentotrentunoC: #TorinoCagliari #CAGLIARI ???? Soddisfazione nelle parole di Eusebio #DiFrancesco dopo la vittoria sul Torino: il commen… -