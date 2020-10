Covid-19, il sindaco di Angri chiede una postazione drive-in per i tamponi (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Poter effettuare i tamponi orofaringei e nasofaringei nel Parcheggio retrostante la Casa Comunale di Piazza Crocifisso, in modalità drive-in. È quanto chiesto dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli che dopo essere stato tra i primi ad attivare un’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), ha inoltrato ieri quadra ulteriore richiesta al Direttore del Distretto Sanitario 61 ASL Salerno Pio Vecchione per rafforzare e migliorare il servizio di screening sul territorio. “Attraverso questo sistema di controllo – ha spiegato il sindaco – ci si potrà sottoporre al tampone senza scendere dall’auto, rispettando ancora di più il distanziamento e previa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Poter effettuare iorofaringei e nasofaringei nel Parcheggio retrostante la Casa Comunale di Piazza Crocifisso, in modalità-in. È quanto chiesto daldi, Cosimo Ferraioli che dopo essere stato tra i primi ad attivare un’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), ha inoltrato ieri quadra ulteriore richiesta al Direttore del Distretto Sanitario 61 ASL Salerno Pio Vecchione per rafforzare e migliorare il servizio di screening sul territorio. “Attraverso questo sistema di controllo – ha spiegato il– ci si potrà sottoporre al tampone senza scendere dall’auto, rispettando ancora di più il distanziamento e previa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Covid: sindaco Arquata, morto nostro concittadino Agenzia ANSA Covid nella Rsa di Bollate: 50 tamponi positivi tra anziani e personale

27 ospiti e 23 operatori che hanno contratto il Covid. La Rsa Giovanni Paolo II torna a tremare. Ieri pomeriggio sono arrivati gli esiti dei tamponi alla direzione sanitaria della Rsa di via Piave che ...

Coronavirus Sicilia, altri nove casi a Sambuca: i positivi salgono a 64. Diretta

A Sambuca di Sicilia (Agrigento) ci sono altri nove soggetti positivi a Covid-19, il numero complessivo di casi sale così a 64, il dato è stato comunicato il sindaco Leo Ciaccio A Sambuca di ...

