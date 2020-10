Coronavirus | tracciamento dei contagi | Asl in crisi Arriva la task force di 200 medici

(Di domenica 18 ottobre 2020): Toscana, triplicati i ricoveri nei reparti covid 18 ottobre 2020, record di nuovi casi in Toscana: 879. A Firenze 259 17 ottobre 2020: nuovo Dpcm nelle prossime ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Ferruccio Sansa racconta su Fb la sua esperienza : “Fantascienza il tracciamento con Immuni, malati a… - La7tv : #piazzapulita Prof. Vespignani: 'Bisognava prepararsi e rafforzare il tracciamento. Cominciano ad emergere problemi… - Agenzia_Dire : #COVID19, la Fondazione @GIMBE: 'Aumento casi dovuto a insufficiente tracciamento, e intanto Governo e Regioni scar… - AntonellaStara3 : RT @Linkiesta: Il piano ospedaliero è pronto, la situazione non è ancora critica, ma il #tracciamento dei contagi è già saltato e i tempi d… - Linkiesta : Il piano ospedaliero è pronto, la situazione non è ancora critica, ma il #tracciamento dei contagi è già saltato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tracciamento

La tentazione di rendere Immuni obbligatoria ne snaturerebbe completamente i principi fondanti: è questa una proposta da respingere con forza." Soprattutto nelle scuole la presenza di positivi genera una forte problematica in quanto deve essere messa in quarantena (isolamento fiduciario) tutta la classe più i docenti. Attualmente sono in au ...