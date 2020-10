Choc al circo | sbranato dall’orso che stava addestrando | domatore muore a 28 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) Mosca, la giornata alfinita in tragedia. La storia è quella Valentine Bulich, undi orsi di soli 28. Come accade prima di ogni esibizione, Valentine era intento a procedere nella performance con il suo orso, ma qualcosa non è andato come di consueto. Prima di entrare nella gabbia dell’orso, Valentine ha dimenticato di togliere la mascherina ed è accaduto l’inevitabile. Lo spiegano al Great Moscow State Circus: “Valentine si è dimenticato di togliersi la mascherina covid prima di entrare nella gabbia, e l’animale non lo ha riconosciuto. Ha pensato di essere in pericolo e lo ha attaccato”. Fino a quel giorno il rapporto con il suo orso era basato su una totale reciproca fiducia, infatti così affermano: “non aveva mai avuto reazioni violente e nella ...